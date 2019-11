Al vroeg aanschuiven voor lokale verkiezingen in Hongkong IB/redactie

24 november 2019

04u56

Bron: AD, DPA 0 Het is vandaag al vroeg druk bij meerdere stemlokalen in Hongkong voor de districtsverkiezingen, te vergelijken met gemeenteraadsverkiezingen. Stemmers zeggen bang te zijn dat het later op de dag niet meer mogelijk is om te stemmen door protesten of rellen. Andere stemmers zijn vroeg naar de stembus gegaan omdat ze verwachten dat het druk wordt.

“Sommige mensen zijn bang dat de verkiezingen worden gestopt door onvoorspelbare zaken, zoals protesten’’, zegt de 45-jarige Kevin Lai, die al vroeg in de rij stond om te gaan stemmen.

De regering van Carrie Lam heeft laten weten dat de verkiezingen kunnen worden afgeblazen als er protesten of rellen uitbreken.

Het is de eerste keer dat er in Hongkong gestemd wordt sinds de protesten tegen de regering uitbraken in maart. Er worden 452 mensen gekozen uit meer dan duizend kandidaten. “De verkiezingen zijn een volksraadpleging van de zwijgende meerderheid van de Hongkongers over de vraag of ze nog achter de protesten staan”, zei professor Willy Lam van de universiteit van Hongkong vrijdag.

Volgens Lam wordt drie vierde van de zetels in de achttien districtsraden door regeringsgetrouwe pro-Peking-aanhangers bezet. Slechts elke vierde zetel is voor het prodemocratische kamp. “Als de democraten dicht bij de 50 procent komen, zou dat een reusachtig succes zijn”, zei Lam. Een recordaantal van 4,1 miljoen mensen heeft zich geregistreerd om te kunnen stemmen.

Joshua Wong geweigerd

Een aantal kandidaten staat bekend als leden van de protestbeweging. De leider van de demonstraties in 2014, Joshua Wong, wilde ook meedoen als kandidaat, maar hij werd geweigerd door de kiescommissie. Wong heeft een aantal maanden in de gevangenis gezeten vanwege zijn rol bij de anti-regeringsdemonstraties in 2014.

Kort na het openen van de stembussen is er weinig politie op de been en verloopt alles nog rustig.