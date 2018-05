Al voor derde keer in maand tijd dode hond uit water gevist in Rotterdam Adrianne de Koning

28 mei 2018

23u09

Bron: AD.nl 0 Opnieuw is een dode hond in de Nederlandse stad Rotterdam uit het water gevist. Het is zeker de derde overleden viervoeter die deze maand in de Nieuwe Maas werd gedumpt.

Een voorbijganger zag zaterdag de hond drijven in het water ter hoogte van de Regenboogkade in IJsselmonde. De Zeehavenpolitie haalde het dier aan de kant wat ‘geen fijn klusje was’, aldus een bericht op Facebook. De dierenambulance nam de hond mee. Onderzoek moet uitwijzen wat er gebeurd is.

Op 11 mei kreeg de politie melding over een voorwerp dat op het water dreef, ook in de Maas. In een witte zak met rood handvat zat een hond, die al lange tijd geleden was overleden. Het was onmogelijk om vast te stellen van welk ras en geslacht de hond was. De hond had ook geen chip. Een paar dagen later werd weer een dode hond gevonden, die opnieuw in verregaande staat van ontbinding was. Bij de vondst in de Lekhaven in Rotterdam-West dacht men eerst even dat het om een menselijk lichaam ging.