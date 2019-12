Al vijf doden door noodweer in Zuid-Frankrijk: helikopter met reddingswerkers stort neer ADN IB

02 december 2019

04u27

Bron: Belga 0 Het hevige noodweer in het zuiden van Frankrijk heeft afgelopen weekend al vijf levens geëist. Drie hulpverleners kwamen deze nacht om het leven toen hun helikopter neerstortte in de buurt van Marseille. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. In datzelfde gebied kwamen gisteren ook al twee mensen om het leven als gevolg van het hevige noodweer.

De helikopter van de civiele bescherming was opgestegen van op de basis van Marignane voor een interventie in Luc-Le Cannet, in de Var-streek. Het toestel verdween echter kort na het opstijgen van de radar en bleek te zijn neergestort. De lichamen van de inzittenden werden rond half twee 's nachts teruggevonden, aldus minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Het gaat om de piloot en de copiloot van het toestel en een brandweerman.

Un hélicoptère de la sécurité civile a disparu cette nuit et emporté avec lui 3 de nos héros du quotidien, engagés dans le sud du pays.

Avec une infinie tristesse, j’adresse le soutien de la Nation tout entière à leurs familles et leurs camarades.

Ce drame nous bouleverse tous. Christophe Castaner(@ CCastaner) link

In Fréjus, eveneens in de Var-streek, werd gisteren al het lichaam gevonden van een man die enkele uren eerder als vermist was opgegeven. De eigenaar van een paardenpension werd bij een overstroming meegesleurd door het water toen hij wilde gaan kijken hoe het ging met zijn dieren. Ook in Saint-Paul-en-Forêt, een andere gemeente in de Var-streek, kwam een man door het noodweer om het leven. Ook hij wilde de situatie van zijn dieren checken, toen zijn voertuig door het water werd weggespoeld en tegen een boom terechtkwam. Het slachtoffer werd dood in zijn auto aangetroffen.

Code rood

De Franse departementen Var en Alpes-Maritimes aan de Middellandse Zee hadden gisterenochtend code rood gekregen als gevolg van hevige regen en overstromingen, code oranje was afgegeven voor het departement Alpes-de-Haute-Provence. Het nieuwe noodweer komt amper een week nadat bij eerder noodweer zes mensen om het leven kwamen.

🔴 2 dpts en #vigilanceRouge

🔶 1 dpt en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/gmHnHXGqaH VigiMétéoFrance(@ VigiMeteoFrance) link

En ce moment || L'axe des fortes précipitations orageuses se décale en mer à proximité du #Var et des #AlpesMaritimes.

Toutefois, la prudence reste de mise !

Restez informés : https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/zXvJKIZLIM VigiMétéoFrance(@ VigiMeteoFrance) link

⚠️🔴 01/12/2019 à 19h55 : Hélitreuillages en cours à #MandelieulaNapoule(06) comme ici depuis l’avenue Jean Monnet.. La situation est très dangereuse entre le secteur de #Fréjus(83) et #CannesMandelieu(06) ! #VigilanceRouge #Meteo06 https://t.co/Ne9F6oVDsG pic.twitter.com/SNpvsIBHaF Météo Côte d'Azur ☀️(@ MeteoCotedAzur) link