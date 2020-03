Al vier doden na instorten Chinees ‘quarantaine-hotel’, tientallen mensen nog steeds vast onder puin IB

08 maart 2020

04u59

Bron: Belga, ANP 1 Tussen het puin van het zaterdagavond lokale tijd ingestorte hotel waar coronapatiënten in de Zuid-Chinese kuststad Quanzhou in quarantaine werden gehouden, wordt nog steeds naar overlevenden gezocht. Dat zegt de districtsregering van Licheng vandaag. Volgens plaatselijke media zijn bij de instorting tot nu toe vier mensen om het leven gekomen.

Het hotel Xinjia, dat tachtig kamers telde, was onlangs omgebouwd tot quarantaineruimte voor coronapatiënten. Het hotel stortte zaterdag rond half acht 's avonds lokale tijd in. Daardoor kwam een zeventigtal mensen vast te zitten.

Zondagochtend lokale tijd zouden al 48 mensen zijn gered uit het puin van het gebouw. Vier mensen zouden tot nu toe om het leven zijn gekomen. Een team van experts uit nabijgelegen steden is onderweg om te helpen bij de inspanningen. Dat meldt de National Health Commission in een verklaring.

In de havenstad Quanzhou, waar de tragedie plaatsvond, wonen 8 miljoen mensen. In de hele provincie Fujian zitten bijna 11.000 mensen in quarantaine. 296 inwoners zijn overleden aan het coronavirus.

In China zijn relatief veel instortingen van gebouwen en ongelukken op bouwplaatsen. De jarenlange snelle groei van de economie en het negeren van veiligheidsvoorschriften bij de bouw van panden dragen daar aan bij.