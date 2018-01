Al vier doden bij stierworstelen in India TK

14u38

Bron: ANP 0 AFP In de Indiase deelstaat Tamil Nadu zijn de afgelopen dagen minstens vier mensen om het leven gekomen bij traditionele worstelwedstrijden met stieren. Volgens lokale media vielen er ook zeker zestig gewonden.

Bij de sport, jallikattu geheten, zijn grote prijzen te winnen zoals auto's, ijskasten en televisies. Om die te bemachtigen moeten de deelnemers de bult van een stier grijpen en zich enkele tientallen meters door het dier laten meeslepen. Ook kunnen ze proberen om prijzen te pakken die aan de horens van het dier zijn vastgemaakt. De slachtoffers vielen vooral onder toeschouwers.

Het Indiase hooggerechtshof verbood jallikattu in 2014 omdat het te gevaarlijk was. Vorig jaar hief de regering dit verbod op na massale protesten in Tamil Nadu om de sport te behouden. Jallikattu zou al meer dan tweeduizend jaar beoefend worden.

REUTERS