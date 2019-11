Al vier doden bij bosbranden in Australië IB

14 november 2019

Bij de bosbranden die sinds vrijdag de oostkust van Australië teisteren zijn nu al zeker vier doden gevallen. Dat blijkt uit de meest recente balans van de politie vandaag.

In de deelstaat New South Wales, een van de hardst getroffen regio's, werd in de buurt van de stad Kempsey een lichaam gevonden. Volgens de politie gaat het mogelijk om dat van een 58-jarige man die in een schuur woonde en niet meer was gezien sinds vrijdag. Daarmee staat de dodentol van de verwoestende branden momenteel op vier. Eerder stierven ook al een vrouw in Johns River en een koppel in Wytaliba.

Bloedhete temperaturen, droge vegetatie en hevige wind

De vlammenzee in New South Wales is het gevolg van de combinatie van bloedhete temperaturen, droge vegetatie en de hevige wind. Australië krijgt elk jaar in de lente en zomer af te rekenen met hevige bosbranden, maar dit jaar is de toestand bijzonder ernstig. Hulpverleners vrezen dat dit bosbrandenseizoen mogelijk een van de ergste wordt die het land ooit heeft gekend.

Momenteel woeden in New South Wales meer dan 55 bosbranden, waarvan er 24 nog niet onder controle zijn en 8 branden een zodanig risico inhouden dat veiligheidsmaatregelen voor de inwoners zich opdringen. Sinds vrijdag gingen in de deelstaat al zeker 300 woningen in vlammen op. Meer dan 800 brandweerlieden gaan op het terrein de vlammen te lijf.

In de aanloop naar het weekend lijkt er bovendien niet veel beterschap in zicht aangezien de komende dagen nog hevigere windvlagen worden verwacht.