Al twee familiedrama’s in week tijd door economische malaise in Turkije KVDS

09 november 2019

15u46

Bron: ANP 3 Buitenland In het zuiden van Turkije zijn vier leden van een gezin dood teruggevonden. Mogelijk gaat het om het tweede familiedrama in een week tijd door de economisch zware tijden die het land doormaakt.

De politie ontdekte de lichamen van een man, een vrouw en twee kinderen in hun woning in Antalya, meldt staatspersbureau Anadolu. In een afscheidsbrief verklaarde de man dat hij al negen maanden werkloos was en dat het zo niet verder kon. De gezinsleden zijn mogelijk gestorven door een cyanidevergiftiging.

Cyanide

Hun dood lijkt op die van vier volwassenen uit één gezin, die dinsdag dood werden gevonden in hun woningen in Istanbul, eveneens na het innemen van cyanide. Ook zij hadden het economisch zwaar, zeiden bekenden.





De Turkse lira verliest al sinds een jaar in waarde. Veel bedrijven hebben het moeilijk om hun schulden af te betalen, terwijl de werkloosheid is toegenomen tot bijna 14 procent.

