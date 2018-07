Al twee doden bij Mexicaanse verkiezingen IB

02 juli 2018

01u45

Bron: Belga 2 Bij de verkiezingen in Mexico zijn gisteren twee partijmilitanten gedood. In Acolihuia, in de staat Puebla, is Fernando Herrera Silva van de regeringspartij PRI (Institutioneel Revolutionaire Partij) doodgeschoten, zo meldt de partij zelf in een mededeling.

Eerder meldden de lokale autoriteiten al dat zondag vlak voor het openen van de stembussen Flora Resendiz Gonzalez, een militante van de oppositiepartij PT (Partij van de Arbeid), werd neergeschoten in Contepec, in de centrale staat Michoacán. Ze overleed later aan haar verwondingen.

Por presuntas agresiones a tiros falleció este domingo por la mañana en la cabecera municipal de Contepec Flora Reséndiz González del PT#Elecciones2018

-->https://t.co/0uma1N71to pic.twitter.com/VXlMNL2xTQ MiMorelia.com(@ mimorelia) link

Meest bloedige campagne ooit in Mexico

De moorden zijn tekenend voor de stembusgang, waaraan de meest bloedige campagne ooit in Mexico voorafging. Volgens Etellekt, het instituut dat gewelddaden tegen politici registreert, werden minstens 145 politici vermoord in de aanloop naar de verkiezingen van zondag. Het toegenomen geweld tegen politici past binnen een bredere tendens in Mexico. Het afgelopen jaar was met net geen 30.000 moorden het dodelijkste in de jongste geschiedenis van het land. De arrestatie van veel sleutelfiguren uit het criminele milieu leidde tot een versplintering van de kartels, waardoor steeds bitterdere territoriumstrijden worden gevoerd.

Het gaat om erg belangrijke verkiezingen, aangezien de Mexicanen niet alleen een nieuwe president, maar ook nieuwe parlementsleden en senatoren, afgevaardigden in deelstaatparlementen, gemeenteraden en burgemeesters moeten kiezen. Ongeveer 89 miljoen inwoners zijn zondag opgeroepen om hun stem uit te brengen. Volgens de voorzitter van de kiescommissie (INE), Lorenzo Cordova, is de opkomst "massaal".

Ex-burgemeester Mexico-stad

De linkse kandidaat Andres Manuel Lopez Obrador, de ex-burgemeester van Mexico-Stad die in 2006 en 2012 al tevergeefs een gooi deed naar het presidentschap, kreeg vooraf de beste kansen op de overwinning toebedeeld.

In alle peilingen van de laatste maanden lag de politicus van de partij Morena een straatlengte voor op zijn dichtste rivalen, Ricardo Anaya en José Antonio Meade.

Lopez Obrador bracht zondag als eerste van de kandidaten zijn stem uit.

Ongeldige stem

Verrassend genoeg stemde hij naar eigen zeggen niet op zichzelf, maar op de 91-jarige sociale activiste Rosario Ibarra, "om hulde te brengen en alles wat zij voor de mensenrechten heeft gedaan, te erkennen". Omdat Ibarra geen kandidaat is bij de presidentsverkiezingen, is Lopez Obradors stem ongeldig.

Voor de officiële resultaten van de stembusgang is het wachten tot maandagochtend lokale tijd.