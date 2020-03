Al twaalf Europese landen voerden grenscontroles in ttr

18 maart 2020

13u38

Bron: belga 2 Al twaalf Europese landen hebben grenscontroles ingevoerd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus aan te pakken. Dat zegt de Europese Commissie vandaag.

Tien lidstaten van de Europese Unie brachten de Commissie officieel van de controles op de hoogte. Het gaat om Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Denemarken, Polen, Litouwen, Duitsland, Estland, Portugal en Spanje. Ook Zwitserland en Noorwegen, die als niet-EU-landen wel lid zijn van de Schengenzone, hebben controles ingevoerd.

De woordvoerder van de Europese Commissie herhaalde dat elke lidstaat het recht heeft zulke controles in te voeren, en dat het de rol van de Commissie is aan te geven hoe die moeten gebeuren. Ze controleert of ze proportioneel en noodzakelijk zijn. Maandag publiceerde de Commissie daarover nog een reeks richtlijnen voor de lidstaten.



Het is duidelijk dat de Commissie voor een pragmatische aanpak kiest. Ze is niet van plan om inbreukprocedures te starten tegen landen die mogelijk onterecht grenscontroles invoeren. "We kunnen dit alleen maar oplossen als we samenwerken. Dat is waar we elke dag op hameren bij de lidstaten", zei woordvoerder Eric Mamer.

De Commissie begrijpt dat elk land zijn burgers tracht te beschermen, maar zegt dat de genomen maatregelen de aanvoerlijnen niet mogen hinderen. Er zijn nog altijd berichten over vrachtwagens die geblokkeerd zijn aan grensovergangen, onder meer in Polen.

