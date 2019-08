Al tiental kinderen neergeschoten in Amerikaanse stad: politie looft 100.000 dollar uit voor tips kg

28 augustus 2019

11u56

Bron: The Washington Post, CBS News, AP 1 Sinds april werden zeker een dozijn kinderen doodgeschoten bij schietpartijen in St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri. Verschillende daders werden nooit gevonden. De politie trekt daarom 100.000 dollar (iets meer dan 90.000 euro) uit om tipgevers te belonen, zo maakte het afgelopen weekend bekend. Opvallend: nog geen dag na de aankondiging werden nog eens twee kinderen neergeschoten.

St. Louis kampt al jaren met toenemend wapengeweld. Volgens nieuwsagentschap AP zouden dit jaar al bijna 130 moorden hebben plaatsgevonden. Sinds het voorjaar werd ook minstens een tiental kinderen gedood, rapporteert lokale krant St. Louis Post-Dispatch.



De meesten van hen werden het slachtoffer van bendegeweld en zogenoemde ‘drive-by’-schietpartijen, waarbij schutters het vuur openen vanuit een wagen en meteen daarna vluchten. Dat maakt het moeilijk om de schuldige aan te duiden - vooral omdat veel getuigen niet naar de politie durven te stappen uit angst voor represailles.

Tips

De politie van St. Louis kondigde daarom op zaterdag aan om een beloning uit te loven aan tipgevers die meer informatie kunnen bieden in vier moordzaken. Het gaat enkel om recente schietpartijen waarbij kinderen onder de tien jaar het leven verloren.



Zo is er de moord op de achtjarige Jurnee Thompson, die afgelopen vrijdag door een kogel werd geraakt toen hij met zijn familie buiten een restaurant stond te wachten. Een maand eerder werd de tienjarige Eddie Hill neergeschoten toen hij thuis op de stoep stond. Tot slot werden de tweejarige Kayden Johnson en zijn moeder eind april thuis overvallen en neergeschoten, en overleed de driejarige Kennedi Powell in juni nadat ze op straat werd neergeschoten. Er lijkt overigens geen link te zijn tussen de zaken.



Voor elke zaak werd een beloning van 25.000 dollar opzij gezet, 100.000 dollar in totaal. “Conventionele politietactieken zijn niet genoeg. We hebben informatie nodig van het volk om deze schutters verantwoordelijk te houden”, aldus de burgemeester van St. Louis, Lyda Krewson.



“Dit maakt aan schutters duidelijk dat wanneer ze dit soort gewelddadig gedrag vertonen, er een significante motivatie zal zijn voor mensen om informatie te delen die leidt naar hun arrestatie”, klinkt het ook.

Nog twee slachtoffers

Toch lijkt de aankondiging weinig effect te hebben op het geweld. Nog geen dag na de aankondiging van de politie verloren nog twee kinderen het leven in ongerelateerde schietpartijen: een tienjarig meisje en een vijftienjarige jongen.



Volgens CBS News zijn er meer tips binnengelopen na de aankondiging van de beloningen, maar werden nog geen verdachten opgepakt voor de moord op de vier kinderen.