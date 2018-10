Al tien doden na plotse overstromingen op Mallorca sam redactie

10 oktober 2018

22u40

Bron: belga, AD 2 De overstromingen op het Spaanse eiland Mallorca hebben al zeker aan tien mensen het leven gekost, onder wie een Brits koppel en een Nederlandse vrouw. Een kind is nog altijd vermist.

Mallorca werd in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door plotse hevige regenval, waardoor een stroom buiten de oevers trad. Vooral de dorpen Sant Llorenç des Cardassar en S'Illot zijn zwaar getroffen.



Zeker tien mensen zijn overleden, onder wie een koppel uit Groot-Brittannië en een Nederlandse vrouw. Verder kwamen volgens de regionale hulpdiensten ook nog zes Spanjaarden om het leven, twee vrouwen en vier mannen. Een ander slachtoffer, een buitenlandse man, kon nog niet geïdentificeerd worden. Een kind is ook nog vermist.

De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft het rampgebied intussen bezocht. De regionale overheid van de Balearen heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd.

Wegen afgezet

De Nederlandse Journalist Rob Burg zit op Mallorca in een vakantiehuisje in Palma, aan de kant van het eiland die niet ernstig getroffen is. Hij bezocht het getroffen dorp. "Het was bijna onmogelijk om hier te komen. Door de hulpdiensten werden we tegengehouden. 'De wegen zijn niet veilig en allemaal afgezet', zo zeiden ze tegen ons."

Daarom ging Burg te voet naar het dorp. "Ook dat was niet makkelijk, want overal liggen diepe plassen." In het dorp zelf is de schade groot. Er heerst verslagenheid. "Mensen zijn overstuur, je ziet ze aangeslagen rondlopen. Je herkent het bijna niet hier, het is een enorme rotzooi. En dan hoor je hier dat er nog een kind van vijf vermist wordt, dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Mensen ruimen op en zoeken naar vermisten. "Er zijn veel mensen op de been, vrijwilligers en hulpdiensten. Het is ook echt alleen dit dorp geweest dat getroffen is. Ik hoorde dat de regiopresident ook al langs is geweest om steun te bieden. Ik hoop dat dat de mensen hier een beetje helpt."