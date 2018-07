Al-Shabaab eist aanslag op presidentieel paleis in Somalië op SVM

14 juli 2018

18u02

Bron: Belga 1 De islamistische terreurbeweging al-Shabaab heeft een dubbele aanslag op het Somalische presidentieel paleis opgeëist. Een eerste wagen -geladen met explosieven- reed in op een slagboom, een ander voertuig ontplofte bij een ander checkpoint vlak bij de hoofdingang. Dat meldt Abdulahi Ahmed, een hoge veiligheidsverantwoordelijke.

De aanvallers probeerden zich een weg te banen naar het paleis zelf. Daarna werd er over en weer geschoten tussen de aanvallers en de veiligheidsdiensten. "Drie aanvallers werden gedood", aldus Ahmed.

Minstens zeven burgers raakten gewond. Sommigen zouden in kritieke toestand verkeren. Onder de veiligheidstroepen vielen vijf gewonden.

Volgens een politiefunctionaris werd de eerste autobom door een zelfmoordterrorist tot ontploffing gebracht, de tweede op afstand. In een persbericht eiste al-Shabaab deze aanslag op. Vorige week eiste die terreurbeweging ook al een aanslag op de minister van Veiligheid op. Daarbij vielen volgens de politie vijf doden.

Somalië is sinds de val van dictator Mohamed Siad Barre begin jaren negentig in de greep van een bloedig conflict tussen de regering en al-Shabaab. De groep voert regelmatig aanslagen uit in het Oost-Afrikaanse land, in de hoop daar ooit een islamitische staat te kunnen stichten.