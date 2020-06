Al-Qaida wil onrust in VS uitbuiten: “Zelfs de Democraten kunnen jullie niet helpen, maar wij wel” KVE

Bron: BBC 10 Al-Qaida ziet in de protesten een opportuniteit om in de Verenigde Staten meer voet aan de grond te krijgen. De terreurbeweging, die de laatste jaren steevast wordt overvleugeld door IS, reikt de hand aan zowel moslims als niet-moslims en doet zich voor als “de redder van de onderdrukten”.

“Gewapende protesten woeden in heel Amerika en een burgeroorlog lijkt in aantocht te zijn”, klinkt het in de meest recente uitgave van haar Engelstalige online magazine One Ummah.



Het tijdschrift zet de boodschap kracht bij door de laatste momenten van George Floyd te illustreren in combinatie met een tekening van graffitikunstenaar Banksy. Het blad voorspelt de naderende ondergang van de VS en haar politieke systeem, evenals de afbrokkeling van haar economie en samenleving.



Een van de kerngedachtes is dat “zelfs de Democraten de onderdrukten niet kunnen helpen, maar wij wel”.

Hiermee probeert al-Qaida aan te tonen dat de terreurorganisatie nog steeds relevant is na de opkomst van IS.



“De protesten van de Black Lives Matter-beweging zijn een groot en actueel evenement dat vervolgens is uitgedeind over de hele wereld”, zegt professor Shiraz Maher, die het International Centre for the study of Radicalisation leidt aan het King’s College in Londen. “Al-Qaida wil nu laten zien dat de terreurorganisatie er nog steeds staat.”



Het is ironisch dat een groep met een van de meest bloeddorstige ideologieën in het Midden-Oosten zich nu aan boze Amerikanen moet presenteren als een voorvechter van hun zaak tegen politiegeweld en racisme.

Wachten op de juiste kansen

Al maanden waarschuwen westerse inlichtingendiensten dat al-Qaida niet is ‘verdwenen’, het wachtte gewoon op de juiste kansen. Vandaag claimt al-Qaida te strijden voor de goede zaak door zij aan zij te staan met degenen die in de VS protesteren tegen politiegeweld en rassendiscriminatie, maar de terreurorganisatie wil de protestanten ook aanzetten tot geweld.

Dit jaar hebben zowel al-Qaida als IS al geopperd dat de bijzonder zware impact van de pandemie op de VS en het VK een vergelding is voor de acties van deze twee landen in het Midden-Oosten. Maar Iran telt momenteel ook al meer dan 175.000 bevestigde besmettingen en Egypte zou nu naar verluidt dagelijks ongeveer 2.000 nieuwe infecties tellen.

