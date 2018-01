Al-Qaida lanceert grootse rekruteringscampagne om strijders bij IS weg te kapen na ineenstorting van kalifaat Karen Van Eyken

19 januari 2018

Bron: The Guardian 2 De rekruteringscampagne van al-Qaida is vorige zomer begonnen, zelfs voor IS enkele belangrijke bolwerken moest prijsgeven. Het illustreert alleen maar hoe gretig de terreurorganisatie is om strijders van de concurrentie binnen te halen.

Eén van die rekruteringspogingen werd succesvol ondernomen door militanten van al-Qaida in Algerije in augustus vorig jaar. Tien IS-strijders liepen over naar al-Qaida nadat ze met islamitische geleerden - die trouw waren aan al-Qaida - hadden gesproken. Een tweede campagne lanceerde de terreurorganisatie in september in Syrië.

In de Sahel-regio van Noord-Afrika wordt aangenomen dat ervaren al-Qaida-leden contact hebben opgenomen met de extremistische bevelhebber wiens mannen ervan verdacht worden in oktober vier Amerikaanse special forces in een hinderlaag te hebben gelokt in Niger.

Rond dezelfde tijd pochte een bericht van een pro-al-Qaida-nieuwssite in Jemen over de vele IS-strijders die recentelijk tot hun rangen waren toegetreden - omdat ze naar eigen zeggen ontmoedigd waren door de religieuze benadering, "mishandeling" en het gedrag van hun leiders.

In Afghanistan is een groep Isis-strijders in de afgelegen maar strategisch belangrijke centrale provincie Ghor naar de taliban overgelopen.

Zulke rapporten worden bestudeerd door westerse veiligheidsfunctionarissen in de hoop de evolutie van de dreiging die uitgaat van IS en andere terreurorganisaties in de komende maanden en jaren in kaart te brengen.

Volgens experten van westerse veiligheidsdiensten overwegen tot nu toe slechts een handvol groepen en strijders van IS om over te lopen. "Het gaat duidelijk slechts om een minderheid en het is zeker geen stroom van overlopers", aldus een specialist.

Terreurgroepen die belangrijke lokale spelers zijn en weinig behoefte hebben aan extra middelen, zullen IS op korte termijn wellicht niet verlaten, menen waarnemers - terwijl strijders met minder persoonlijke of ideologische betrokkenheid sneller overstag zullen gaan.

Aanslagen

Al-Qaida heeft al enige tijd geen aanslagen in het Westen gepleegd, maar dit is eerder een strategische keuze dan een bewijs van zwakte, geloven westerse veiligheidsfunctionarissen.

"Het is nog vroeg, maar het is vrij duidelijk dat een Islamitische Staat met minder territorium, prestige en geld het moeilijker zal vinden om rekruten aan te trekken en middelen bijeen te brengen voor grote operaties.

Als een andere terreurorganisatie zoals al-Qaida hiervan profiteert, dan denk ik niet dat iemand dat zou beschrijven als een ideale uitkomst", verklaarde een expert die anoniem wenste te blijven tegenover de Britse krant The Guardian.