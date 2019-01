Al-Qaida eist dodelijke aanval op blauwhelmen in Mali op kg

21 januari 2019

13u02

Bron: Belga 0 De tak van de terroristische organisatie al-Qaida in Mali, JNIM, heeft de aanval opgeëist waarbij gisteren 11 Tsjadische blauwhelmen omkwamen en 25 anderen gewond raakten. Dat meldde de SITE Intelligence Group, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in jihadistische propaganda.

De aanval van JNIM gebeurde op het kamp van de vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali (MINUSMA) in Aguelhok, in het noordoosten van het land. Gewapende terroristen arriveerden er met verschillende voertuigen.



Enkele uren voor de aanval hadden de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Tsjadische president Idriss Déby in Ndjamena, de hoofdstad van het overwegend islamitische Tsjaad, de hernieuwing van de diplomatieke banden tussen hun landen aangekondigd. Die waren sinds 1972 verbroken.

