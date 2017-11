Al-Qaida eist aanslag op VN-blauwhelmen in Mali op MV

Bron: Belga 0 REUTERS Al-Qaida in Mali heeft de aanslag van vrijdag opgeëist op waarbij vier VN-blauwhelmen en een soldaat om het leven kwamen. Dat meldt SITE Intelligence Group, een Amerikaanse organisatie gespecialiseerd in de monitoring van terreurpropaganda.

De jihadistische groep Nusrat al-Islam wal Muslimeen liet weten vijf soldaten te hebben gedood. Minusma, de VN-missie in Mali, stelde dat vier blauwhelmen en één Malinese soldaten omkwamen. Verschillende andere blauwhelmen en soldaten raakten gewond, enkelen van hen zijn er erg aan toe. De aanslag vond plaats in de buurt van de stad Menaka, bij de grens met Niger.

Sinds Minusma in de zomer van 2013 actief werd in Mali, kwamen er al 90 blauwhelmen om het leven. Het gaat om de dodelijkste VN-missie sinds die in Somalië in de jaren negentig.

Vooral in het noorden van het land is het gevaarlijk werken, omdat de terreurorganisatie AQMI (een tak van Al Qaeda in de Maghreb) er nog erg actief is.