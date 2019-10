Al Qaida-bevelhebber gedood in Afghanistan ttr

08 oktober 2019

17u13

Bron: belga 0 De bevelhebber van terreurorganisatie Al Qaida op het Indisch subcontinent (AQIS), Asim Umar, is eind september tijdens een Amerikaans-Afghaanse raid gedood in het zuiden van Afghanistan. Dat maakte de Afghaanse inlichtingendienst NDS vandaag bekend.

Volgens de NDS gebeurde de gezamenlijke raid op een basis van de taliban in Musa Qala in de provincie Helmand. Het Afghaanse ministerie van Defensie had op 23 september al een raid gemeld in Musa Qala tegen een "schuiloord van de taliban en buitenlandse terroristen van Al Qaida" die "betrokken waren bij de voorbereiding van terroristische aanslagen".

Na de raid meldden de lokale autoriteiten dat bij de aanval, met onder meer bombardementen, ook burgerslachtoffers waren gevallen. "Vrouwen en kinderen" die op weg waren naar een huwelijk zouden daarbij omgekomen zijn.

De NDS spreekt van één dode Pakistaanse burger en "zes andere leden van AQIS". Onder hen ook een koerier van Al Qaida-leider Ayman al-Zawahiri.