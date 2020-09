Al Qaeda bedreigt Charlie Hebdo opnieuw voor heruitgave Mohammed-cartoons Redactie

11 september 2020

19u39

Bron: Belga 10 Terreurgroep Al Qaeda bedreigt Charlie Hebdo opnieuw omdat het Franse satirische magazine de cartoons over de profeet Mohammed opnieuw heeft gepubliceerd. Dat meldt SITE, een Amerikaans centrum dat extremistische websites observeert.

De cartoons waren vijf jaar geleden aanleiding voor jihadisten om de redactie van het blad in Parijs binnen te vallen en twaalf mensen te doden.

‘Geen eenmalig incident’

De moordende raid op Charlie Hebdo “was geen eenmalig incident”, waarschuwde de jihadistische organisatie in een publicatie vrijdag, waarin werd verwezen naar de “heroïsche broers Kouachi” die de aanslag hadden gepleegd. Zij eisten hun aanslag ook op in naam van Al Qaeda in Jemen, voor ze door de ordediensten werden gedood.



Volgens de terreurorganisatie had Frans president Emmanuel Macron het licht op groen gezet voor de heruitgave van de cartoons. “Als uw vrijheid van meningsuiting geen enkele limiet respecteert, bereid u dan voor om u te confronteren met de vrijheid van onze acties”, aldus Al Qaeda.



Nog volgens SITE had een medium met banden aan terreurgroep Islamitische Staat begin september al gedreigd met represailles tegen Charlie Hebdo, na de heruitgave van de cartoons.

Reden

Het satirische blad publiceerde de cartoons opnieuw naar aanleiding van het proces over de terreur. Dat proces, tegen de vermoedelijke helpers bij de aanslag op het magazine en de aanslagen in de nasleep daarvan, is gestart op 2 september in de Franse hoofdstad. In totaal stierven daarbij zeventien slachtoffers. Ook de drie islamistische daders werden dus doodgeschoten.

“Er is ons vaak gevraagd om nieuwe Mohammed-cartoons te publiceren, maar we hebben dat altijd geweigerd”, schreef de redactie in het jongste nummer van Charlie Hebdo. “Niet omdat het verboden is, maar omdat we een goede reden nodig hadden, een reden die iets bijbrengt aan het debat. De start van het proces lijkt ons een goede reden.”

