Al negen herten gestorven in populair Japans park na eten van plastic: parkbeheerders luiden noodklok

10 juli 2019

11u41

In een populair park in het westen van Japan zijn de afgelopen tijd negen herten gestorven, nadat ze plastic zakken hadden ingeslikt. De dieren stierven aan ondervoeding, omdat ze door de verstopping die het plastic veroorzaakt niet meer kunnen eten en verzwakken. Parkbeheerders luiden de noodklok en vragen bezoekers de dieren alleen nog toegestane snacks te voeren.

Het bekende Nara Park huisvest meer dan 1.000 herten en toeristen mogen die voeren met speciale suikervrije koeken. De winkeltjes in het nationale park verkopen die onverpakt, maar de bezoekers stoppen ze zelf in plastic tasjes. Ook krijgen de herten andere lekkernijen toegestopt, waarvan de verpakkingen op de grond belanden. Met dodelijke gevolgen voor de dieren, die van nature gras als hoofdvoedsel hebben.



Volgens de beheerder van het park hadden negen van de veertien herten, die sinds maart zijn gestorven, plastic in hun maag. In een van de gestorven dieren werd een bal van 4,3 kilo samengeklonterd plastic gevonden. De kunststof massa bestond vooral uit snackverpakkingen en tasjes. Een dierenarts zegt dat de herten het plastic associëren met voedsel en het daarom naar binnen werken.

Botten voelbaar

Rie Maruko, die als veearts verbonden is aan het hertenreservaat, zegt dat de omgekomen dieren door de verstoppingen niet meer konden eten en verzwakten. “De dode herten waren zo mager dat ik hun botten kon voelen”, zegt Maruko. De dierendokter roept bezoekers op de herten niets anders te voeren dan de koeken (shika senbei) die in het park worden verkocht.



De autoriteiten van de Nara-prefectuur zijn een onderzoek gestart naar de situatie in het park en waarschuwen de bezoekers, door middel van borden, alleen het aangewezen voedsel te voeren. Herten worden binnen de oorspronkelijke religie van Japan, het shintoïsme, gezien als boodschapper van de goden. Vrijwilligers ruimen nu regelmatig het park op om de dieren te beschermen.