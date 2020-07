Al minstens 44 doden door overstromingen in Japan

06 juli 2020

Bron: BELGA

In Japan zijn nu al zeker 44 mensen omgekomen als gevolg van hevige overstromingen in het zuidwesten van het land. De provincie Kumamoto is het zwaarst getroffen, zo meldde de Japanse televisie-omroep NHK maandag. Onder de dodelijke slachtoffers zijn 14 bewoners van een verpleeghuis. Ruim 1 miljoen inwoners kregen intussen het bevel tot evacuatie.