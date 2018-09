Al minstens 384 doden na aardbeving en verwoestende tsunami in Indonesië: voorlopig geen Belgische slachtoffers HR

29 september 2018

09u31

Door de vloedgolf van anderhalve meter hoog die het noordwesten van het Indonesische eiland Sulawesi vrijdagavond heeft getroffen, zijn volgens de autoriteiten zeker 384 doden gevallen en meer dan 500 gewonden. Gevreesd wordt dat er nog veel meer slachtoffers zijn, ook langs de kusten buiten de stad . Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers.

De cijfers van doden en gewonden zijn voorlopig enkel afkomstig van de kuststad Palu. Maar ook veel andere plaatsen langs de westkust van Sulawesi zijn getroffen. "Eén Belgische toerist die in Palu was, is ongedeerd", klinkt het bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat nauw in contact staat met hun diensten in Jakarta. Van zestien andere Belgen die zich op het eiland bevinden, is er nog geen nieuws. "Zij zijn gecontacteerd via email of sms, maar de communicatie verloopt niet ideaal."



Aangezien communicatie- en verkeersverbindingen beschadigd zijn, zal het mogelijk nog dagen duren vooraleer de juiste omvang van de ramp duidelijk wordt. In Palu werden ook een winkelcentrum en een moskee zwaar beschadigd. Er is ook een 250 meter lange brug ingestort. De luchthaven van de stad met 350.000 inwoners is wegens de schade aan de landingsbaan gesloten. Enkel helikopters kunnen landen. Indonesische media meldden ook dat de stroom is uitgevallen.

Geen gevaar volgens melding

Het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 7.4 was op 10 kilometer diepte en ruim 50 kilometer ten noordwesten van Palu dat aan de punt van een inham ligt. Kort na de aardbeving was er een officiële melding dat er geen gevaar voor vloedgolf meer was, maar kwam toch. Verscheidene huizen in Palu werden weggespoeld en ook onder meer een winkelcentrum en een moskee raakten zwaar beschadigd.

Een van de eerste plaatsen die door de vloedgolf moet zijn getroffen, is Donggala, 30 kilometer ten noordwesten van Palu. Met Donggala is er vooralsnog geen communicatie mogelijk.

Op verschillende plaatsen op Celebes liggen de stroomvoorziening en communicatiekanalen stil. In Palu is de luchthaven gesloten.

Enkele uren voor de aardbeving met magnitude 7,5 had er al een met magnitude 5,9 plaatsgevonden. Die kostte aan één persoon het leven, terwijl tien mensen gewond raakten en verschillende huizen verwoest werden.

Het merendeel van de slachtoffers was te betreuren in Palu, een stad van een 350.000 inwoners aan de westkust van Sulawesi. Dat zei Sutopo Purwo Nugroho, woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst, die een oproep lanceerde voor "personeel, vrijwilligers en gespecialiseerde uitrusting".