Al minstens 200 huizen verwoest in Chileense havenstad Valparaiso IB

26 december 2019

01u35

Bron: Belga 0 Bij de zware bosbranden in de Chileense havenstad Valparaíso zijn sinds dinsdag nu al minstens 200 huizen gedeeltelijk of volledig vernield. Bijna 2.000 gezinnen zitten zonder stroom en twaalf brandweermannen raakten gewond toen ze het vuur probeerden te blussen. Dat meldt de Chileense overheid vandaag.

De branden braken dinsdag uit in de heuvels van Rocuant en San Roque en troffen inmiddels een gebied van 150 hectare, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken, Gonzalo Blumel, in een communiqué. De precieze omvang van de schade moet later nog blijken, voegde hij er aan toe.

Volgens de minister werd er bij de bluswerken al wel vooruitgang geboekt, maar is het vuur nog niet onder controle. Tientallen gezinnen werden geëvacueerd en sommigen moesten kerstavond noodgedwongen in een opvangplaats doorbrengen. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand.

Het oude stadscentrum van Valparaíso maakt met zijn historische huizen en steile straten deel uit van het Unesco-werelderfgoed.