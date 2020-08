Al minstens 15 doden bij terroristische aanval op strandhotel Mogadishu NLA

16 augustus 2020

21u05

Bron: Belga 4 Al minstens 15 mensen zijn gedood bij de terroristische aanval op een populair strandhotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu, die nog altijd aan de gang is. Onder de doden zijn ook drie van de aanvallers, zo hebben de autoriteiten zondagavond gezegd.

“De aanval is nog niet voorbij, en de dodentol kan nog oplopen”, zei regeringswoordvoerder Ismael Mukhtar Omar. Volgens politiecommissaris Ahmed Bashane zijn bij de twaalf slachtoffers twee regeringsmedewerkers, drie hotelbewakers en vier burgers.

Hoewel de meeste hotelgasten in veiligheid gebracht konden worden, moesten 28 gewonden naar het ziekenhuis gebracht worden.

Intussen heeft de islamistische terreurgroep al-Shabaab de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval, die het werk is van vijf terroristen. De twee daders die nog in leven zijn bevinden zich nog altijd in het hotel. Er wordt gevreesd dat ze ook mensen gegijzeld houden, aangezien veel personeelsleden van het hotel nog in het gebouw zijn.

De daders lieten eerst een bomauto ontploffen aan de ingang van het hotel, en drongen daarna het gebouw binnen. Er waren schoten te horen, terwijl het veiligheidspersoneel de daders te lijf ging.