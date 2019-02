Al meer dan honderd doden in India na drinken illegale alcohol bvb ttr

23 februari 2019

13u40

Bron: Belga, Reuters 0 Ondanks de verwoede pogingen van dokters om de ernstig zieke patiënten te redden, zijn er in de Indiase deelstaat Assam nu al 102 mensen gestorven na het drinken van giftige illegale alcohol. De slachtoffers zijn bijna allemaal arbeiders van theeplantages in de districten Golaghat en Jorhat, die de giftige drank donderdagavond dronken.

Vrijdagnacht overleden al minstens 22 mensen, en zaterdag is het aantal doden zo fel opgelopen dat het nu om een van de zwaarste alcoholincidenten gaat van de afgelopen jaren. In Golaghat stierven 59 mensen, in Jorhat 43. Meer dan 150 mensen werden nog in het ziekenhuis opgenomen met klachten als kortademigheid, maagpijn en braakneigingen. Verschillende mensen vechten nog voor hun leven, dus het aantal doden kan nog oplopen.

De slachtoffers consumeerden de drank op de plantage in het Golaghat-district gisteravond, zei de lokale politiechef Pushpraj Singh. De giftige alcohol bevatte methanol, dat dodelijk is wanneer het geconsumeerd wordt in grote hoeveelheden.

“Elke 10 minuten krijgen we meldingen van mensen die overleden zijn”, zei plaatselijk minister van Volksgezondheid Himanta Biswa Sarma een persagentschap Reuters. “Er zijn al een tweehonderdtal mensen opgenomen in het ziekenhuis. Veel van hen zijn er erg aan toe.”

Methanol

De illegale drankhandel gedijt goed in India omdat die veel goedkoper is dan commercieel geproduceerde alcohol. De drank bevat echter vaak grote hoeveelheden methanol, een giftige chemische stof die onder meer gebruikt wordt in antivries.



De autoriteiten voerden raids uit op verschillende cafés in de buurt om na te gaan waar de drank geproduceerd en verkocht werd. Tien kleine brouwerijen werden vernietigd, en veertien mannen die gelinkt konden worden aan de productie en distributie van de giftige alcohol, werden gearresteerd. Er werden ook honderden liters drank in beslag genomen.

Arme mensen

Sterfgevallen door illegale alcohol zijn schering en inslag in India. Minder dan twee weken geleden stierven in de noordelijke staat Uttar Pradesh meer dan honderd mensen nadat ze giftige alcohol hadden gedronken. Jaarlijks komen in India gemiddeld duizend - meestal arme - mensen om na het consumeren van illegaal gebrouwde alcohol.

“We hebben herhaaldelijk ons beklag gedaan bij de lokale autoriteiten over de illegale drankhandel, maar het mocht niet baten. Er is een harteloze onverschilligheid voor de levens van arme mensen”, klinkt het bij een lokale bewoner.

