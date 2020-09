Al meer dan half miljoen Amerikaanse kinderen liepen Covid-19 op Joeri Vlemings

09 september 2020

13u58

Bron: CBS, NBC, CNN 0 In totaal testten al 513.415 kinderen in de VS positief op het nieuwe coronavirus sinds het begin van de pandemie, volgens officiële cijfers die dinsdag werden meegedeeld. Het aantal nieuwe gevallen bij kinderen zit de laatste tijd in stijgende lijn.

Van 20 augustus tot 3 september kwamen er 70.630 nieuwe coronagevallen bij kinderen bij in de VS. Dat brengt het totaal op 513.415 kinderbesmettingen, of een toename van zestien procent in amper twee weken tijd. Ook in de VS zijn vele scholen weer open.

Nog volgens hetzelfde verslag van de American Academy of Pediatrics (AAP) en van de Children’s Hospital Association stierven 103 kinderen aan Covid-19. Dat komt neer op 0,02 procent van alle vastgestelde infecties bij kinderen. Het half miljoen vastgestelde coronabesmettingen bij kinderen vertegenwoordigt 9,8 procent van de meer dan 6,3 miljoen gevallen die tot nu toe over heel de VS werden geconstateerd. “De cijfers herinneren er ons op een beangstigende manier aan waarom we het virus ernstig moeten nemen”, zei dr. Sara Goza, voorzitter van de AAP. Volgens CNN zijn de kindergevallen waarschijnlijk ondergerapporteerd, omdat de tellingen berusten op staatsgegevens, die niet altijd even nauwkeurig worden verzameld.

Kinderen zijn doorgaans veel minder ziek van Covid-19 dan volwassenen, complicaties zijn zeldzaam. Uit cijfers van 23 Amerikaanse staten en New York City blijkt dat iets tussen de 0,7 en 3,7 procent van alle ernstig zieke patiënten die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen kinderen waren. Kinderen blijven gelukkig meestal gespaard van de ergste symptomen en gevolgen, maar ze kunnen het virus wel doorgeven aan meer kwetsbare leeftijdsgroepen.

De verspreiding van Covid-19 onder kinderen verloopt gelijkaardig als bij de bredere groepen van de maatschappij, weet Sara Goza. “Een onevenredig groot aantal gevallen wordt gemeld bij kinderen van zwarte mensen en Hispanics, en in gebieden waar veel armoede heerst”, legt ze uit. Volgens onderzoekers neemt het aantal kinderbesmettingen vooral in het zuiden, de midwest en het westen van de VS toe.