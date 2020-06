Al meer dan duizend medewerkers van Duits vleesverwerkend bedrijf besmet met COVID-19 TMA

20 juni 2020

15u37

Bron: Belga 1 Na de uitbraak van het coronavirus in het Duitse vleesverwerkende bedrijf Tönnies hebben intussen 1.029 werknemers positief getest. Dat hebben de lokale autoriteiten zaterdag laten weten. Ongeveer 7.000 medewerkers zitten in quarantaine en moeten getest worden. Bij 3.127 is dat intussen gebeurd.

De slachterij Tönnies is één van de grootste van Duitsland en marktleider bij de verwerking van varkens. Het bedrijf ligt in Rheda-Wiedenbrück, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De bestrijding van de uitbraak van het coronavirus wordt een steeds grotere operatie. Het Duitse leger heeft nog eens veertig mensen naar de plaats gestuurd om te helpen. Er waren al 25 militairen actief.

De ontdekking van de infectiehaard baart de autoriteiten grote zorgen. Er wordt zelfs gespeculeerd dat Noordrijn-Westfalen op weg is naar een nieuwe lockdown om te voorkomen dat het virus zich verder over het land verspreidt.



De regio Gütersloh, waar Rheda-Wiedenbrück deel van is, had het Duitse leger te hulp geroepen vanwege de omvang van de uitbraak. De militairen helpen bij het contactonderzoek en de verwerking van de testgegevens

Na eerdere uitbraken was kritiek geuit op de arbeidsomstandigheden van de vaak Oost-Europese werknemers, vooral Bulgaren en Roemenen. Zij wonen ook vaak dicht opeengepakt in kleine ruimtes. VRW/SAD/



