Al meer dan 70.000 dollar ingezameld voor ontslagen fietsster die Trump de middelvinger gaf Joeri Vlemings

12u02

Bron: NBC 1 AFP Juli Briskman gaf vanop haar fiets de presidentiële caravaan de middelvinger toen die niet ver van Trumps golfclub in Sterling naast haar reed. Een Witte Huis-fotograaf legde het beeld vast. De 50-jarige marketeer bekende even later aan haar werkgever dat zij het was op de foto, die viraal was gegaan. Ze werd prompt ontslagen. Fans van Briskman zetten spontaan een online geldinzamelsactie op. De teller staat na een week al op meer dan 70.000 dollar.

Briskman verloor haar job, maar geldzorgen heeft de alleenstaande moeder dus nog niet meteen dankzij dat mooie bedrag. Doel is de kaap van 100.000 dollar te ronden, en dat zit er dik in. Op de GoFundMe-pagina staat dat "Juli Briskman een inspiratie voor ons allen" is. De oprichters vinden dat door het ontslag het principe van de vrije meningsuiting is geschonden.

Zelf zei ze eerder al dat ze haar gebaar op die bewuste 28ste oktober "zo opnieuw zou doen". De marketeer werkte voor de pr-firma Akima LLC, die overheidsopdrachten krijgt en ook mee de campagne van Trump sponsorde. Officieel werd ze de laan uitgestuurd wegens "obsceen gedrag", omdat ze zelf de foto op sociale media had gepost. Een collega van haar mocht dan weer zijn job behouden, nadat hij, volgens Briskman, schunnige uitspraken over iemand op Facebook had gezet. "Hij werd niet ontslagen, maar mocht zijn Facebookpagina opkuisen", vertelde Briskman aan Megyn Kelly op NBC.