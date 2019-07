Al meer dan 650 doden door moessonregens in Zuid-Azië ttr

22 juli 2019

16u35

Bron: belga 0 buitenland De hevige moessonregens in Zuid-Azië hebben de voorbije twee weken al aan meer dan 650 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers kwamen om door overstromingen en aardverschuivingen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de autoriteiten van onder meer Nepal, Pakistan, Bangladesh en India.

De regentijd, van juni tot september, is essentieel voor de irrigatie van landbouwgewassen en voor de aanvulling van waterreserves. Maar elk jaar vallen er ook slachtoffers en worden vernielingen aangericht door de felle neerslag.

In India, Bangladesh en Nepal zijn meer dan 10 miljoen mensen getroffen door de hevige regen. Miljoen mensen hebben hun huizen moeten verlaten.

India is het zwaarst getroffen. Daar hebben de hulpdiensten al minstens 460 doden geteld. Tientallen dorpen en steden zijn afgesloten van de buitenwereld door de overstromingen. In Nepal zijn er 90 doden gevallen en zijn er nog ongeveer 30 vermisten. In Bangladesh en Pakistan kwamen er respectievelijk 97 en 30 mensen om het leven.