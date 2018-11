Al meer dan 60 doden bij slag om Jemenitische havenstad kg

11 november 2018

10u12

Bron: Belga 0 De voorbije 24 uur zijn er in Jemen minstens 61 strijders om het leven gekomen tijdens de slag om Hodeida, zo werd vandaag vernomen bij medische en militaire bronnen. De havenstad in het westen van het verscheurde land wordt belaagd door pro-regeringstroepen, met de luchtsteun van de Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië.

Het gaat om een voorlopige balans. Er is al sprake van 43 gesneuvelde rebellen en 18 strijders bij de loyalisten. Tientallen gewonde rebellen werden voor verzorging overgebracht naar de hoofdstad Sanaa en de provincie Ibb, klinkt het bij het militair ziekenhuis van Hodeida. Ook bronnen bij de troepen die zich achter de regering scharen, bevestigen de cijfers.



Hodeida is in handen van de sjiitische Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran. Zij controleren ook de hoofdstad. De troepen die trouw zijn aan president Abd Rabbo Mansour Hadi, proberen de stad al sinds juni te heroveren, met de luchtsteun van vooral de Saudi's en de Verenigde Arabische Emiraten.

Hongersnood

Hodeida is voor de bevoorrading van het land met hulpgoederen van enorm belang. In november flakkerde het geweld er op. Als gevolg van het conflict is zowat de helft van de Jemenitische bevolking met de hongersnood bedreigd.



De Verenigde Naties bestempelen de situatie als de grootste humanitaire ramp ter wereld. "Jemen staat aan de rand van de afgrond", zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres begin deze maand nog. Hij riep de internationale gemeenschap op om het geweld er te beëindigen.

