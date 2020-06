Al meer dan 570.000 nertsen geruimd in Nederland wegens coronavirus William van Houte

12 juni 2020

17u37

Bron: AD.nl 3 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen dagen meer dan een half miljoen nertsen geruimd bij dertien nertsenfokkerijen in het land. Afgelopen zaterdag werd er voor het eerst een fokkerij geruimd in het Nederlandse Deurne. Toen ging het om 1.500 nertsen met per stuk zo’n vier of vijf pups. De dieren worden vergast omdat binnen de bedrijven het coronavirus is vastgesteld.

Het Nederlandse kabinet besloot vorige week dat besmette bedrijven geruimd moesten worden, omdat is gebleken dat nertsen het virus kunnen overdragen op mensen. Zeker twee Nederlandse nertsenverzorgers zijn ziek geworden door besmetting via een dier. Ook sommige katten op nertsenhouderijen zijn ziek. Het virus kan volgens deskundigen ook lang blijven circuleren op het bedrijf en dat levert gevaar op voor de volksgezondheid.

Dinsdag bracht onderzoek nog eens vier besmette nertsenbedrijven aan het licht. Daarmee kwam het totaal aantal Nederlandse bedrijven waar het coronavirus is vastgesteld op dertien. Bij al die bedrijven zijn nu nertsen geruimd. Meer dan een half miljoen dieren zijn omgebracht.



De ruiming van de nertsen begon afgelopen zaterdag dus in Deurne. De woordvoerder van de NVWA, Benno Bruggink, gaf toen aan dat ze met maar één fokkerij begonnen omdat men nog weinig ervaring heeft in het ruimen. Afgelopen week zijn dan andere bedrijven geruimd in onder andere Milheeze, De Mortel, Elsendorp, Beek en Donk, Deurne, Landhorst en Venray.

De dieren werden bij de eerste ruiming in een soort rijdende container gestopt die langs alle kooien gaat. Vervolgens werden ze - ook de in april geboren pups - in die container vergast met koolmonoxide, waardoor ze volgens de NVWA in ‘enkele seconden’ overlijden.

Onder de geruimde dieren waren ruim 480.000 pups, want juist in deze tijd van het jaar krijgen nertsen jongen. De geruimde bedrijven staan in Noord-Brabant en Noord-Limburg.