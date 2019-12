Al meer dan 500 tips na spectaculaire diamantroof uit museum in Dresden KVDS

03 december 2019

13u38

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar de inbraak in het museum Grünes Gewölbe in het Dutise Dresden zijn tot dusver al 516 tips binnengekomen. Dat hebben politie en aanklagers dinsdag bekendgemaakt. Voorlopig zijn er echter geen concrete verdachtmakingen tegen iemand in het bijzonder, aldus aanklager Klaus Rövekamp en politiecommissaris Jörg Kubiessa.

Maandag was er een wedersamenstelling van de diefstal, exact een week na de spectaculaire feiten. De dieven gingen aan de haal met een tiental stukken, goed voor in totaal honderden diamanten. Het museum bezit een van de oudste en best bewaarde juwelencollecties in Europa.

Zwaard

Bij de ontvreemde stukken was een zwaard waarvan het handvat versierd was met negen grote en 770 kleine diamanten. Net als een diamant van 49 karaat, die ter versiering aangebracht was op een schouderbedekking. Die laatste was een pronkstuk van het museum.





De dieven spoten met een brandblusser op de items die ze niet konden meenemen, met de bedoeling sporen te wissen. Dinsdag liet een woordvoerder van de musea in Dresden weten dat deze juwelen hersteld kunnen worden. (lees hieronder verder)

Het museum blijft intussen gesloten. "We willen het Grünes Gewölbe zo snel als mogelijk weer toegankelijk maken voor het publiek", aldus de woordvoerder.

Eerder had de politie al een beloning van 500.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor aanwijzingen die leiden tot de opheldering van de roof, het inrekenen van de daders en het terugvinden van de buit.