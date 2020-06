Al meer dan 500.000 coronagevallen in India: recordaantal nieuwe besmettingen in een dag tijd kv

27 juni 2020

06u50

Bron: Belga 0 In India zijn meer dan 500.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt de regering vandaag. Het gaat om een recordstijging met 18.500 nieuwe gevallen op een dag tijd.

In het land zijn in totaal al 15.685 doden gevallen en volgens epidemiologen is de piek van de epidemie nog niet bereikt. Die wordt pas binnen enkele weken verwacht. Men vreest voor een miljoen gevallen in de maand juli.

India telt na Rusland, Brazilië en de Verenigde Staten de meeste mensen die geïnfecteerd raakten met het longvirus.