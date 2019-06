Al meer dan 4 miljoen Venezolanen gevlucht TT

11 juni 2019

15u33

Bron: IPS 0 Al vier miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten, melden het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

De Venezolanen in het buitenland vormen nu al een van de grootste ontheemde bevolkingsgroepen ter wereld.

Ze hebben in recordtempo Venezuela verlaten. Eind 2015 waren ze met 695.000, medio 2019 al met meer dan 4 miljoen, volgens gegevens die UNHCR en IOM verzamelden bij nationale migratiediensten en andere bronnen. In amper zeven maanden tijd, sinds november 2018, is het aantal vluchtelingen en migranten uit Venezuela met een miljoen toegenomen.

Vooral naar Colombia en Peru

De overgrote meerderheid van de Venezolanen komt in andere Latijns-Amerikaanse landen terecht, met Colombia op kop, goed voor ongeveer 1,3 miljoen Venezolanen, gevolgd door Peru (768.000), Chili (288.000), Ecuador (263.000), Argentinië (130.000) en Brazilië (168.000).

Ook Mexico en de landen van Centraal-Amerika en de Caraïben vangen een groot aantal Venezolanen op.

Alarmerende cijfers

“Deze alarmerende cijfers benadrukken de dringende noodzaak om de gastlanden te ondersteunen”, zegt Eduardo Stein, de gezamenlijke vertegenwoordiger van UNHCR en IOM voor Venezolaanse vluchtelingen en migranten.

“De landen van Latijns-Amerika en de Caraïben doen hun deel om deze crisis zonder voorgaande aan te pakken, maar er kan niet worden verwacht dat ze dit blijven doen zonder internationale hulp”, stelt de Guatemalteekse diplomaat.

Overleg tussen gastlanden

De regeringen van de regio hebben onderling al mechanismen ingesteld om hun aanpak te coördineren en de juridische, sociale en economische integratie van Venezolanen te vergemakkelijken.

Het belangrijkste is het Proces van Quito, een overlegstructuur waarbinnen de Latijns-Amerikaanse landen sinds september 2018 informatie en goede praktijken uitwisselen om de stroom Venezolaanse vluchtelingen en migranten aan te kunnen.

Eind december werd ook het Regionaal Humanitair Plan voor Vluchtelingen en Migranten (RMRP) gelanceerd, gericht op 2,2 miljoen Venezolanen en 580.000 mensen in gastgemeenschappen in 16 landen.

Tot nog toe is dat plan slechts voor 21 procent gefinancierd.