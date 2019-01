Al meer dan 300 doden op Thaise wegen tijdens eindejaarsperiode jv

01 januari 2019

07u05

Bron: dpa 0 Sinds 27 december zijn er 314 mensen om het leven gekomen bij verkeersongevallen in Thailand. Er vielen ook meer dan 2.800 gewonden. Alleen al op de laatste dag van het jaar werden er 72 verkeersdoden en bijna 600 gewonden geteld, zo heeft het ministerie voor rampenbestrijding bekendgemaakt.

De eindejaarsperiode in Thailand staat bekend als "de zeven gevaarlijke dagen" op de weg. Die periode duurt nog tot woensdag. Vorig jaar vielen er in dezelfde periode 423 doden en meer dan 4.000 gewonden. In 2016 werd een triest record bereikt van 478 doden.

Ongeveer 40 procent van de ongevallen, vaak met motorfietsen, is het gevolg van dronken rijden.

De Thaise wegen behoren tot de gevaarlijkste ter wereld. In een onlangs gepubliceerde rangschikking van de Wereldgezondheidsorganisatie staat Thailand op de negende plaats.