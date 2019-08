Al meer dan 30.000 vierkante kilometer afgebrand en bosbranden in Siberië breiden zich nog verder uit ESC

07 augustus 2019

11u11

Bron: Belga 3 Buitenland De verwoestende bosbranden in Siberië blijven zich verder uitbreiden. De voorbije dagen hebben nieuwe branden een gebied van 680 vierkante kilometer in de as gelegd, zo meldt het Russische persbureau Interfax. Vooral enkele zeer afgelegen gebieden worden bedreigd, omdat die moeilijk bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

De bosbranden in de taiga, belangrijk voor het wereldklimaat, houden al enkele weken aan. Vooral de gebieden Irkoetsk, Krasnojarsk en Jakoetië worden erdoor getroffen. In totaal is al een gebied van meer dan 30.000 vierkante kilometer afgebrand. De lokale bevolking lijdt al enkele dagen aan de gevolgen van de branden en klaagt over hoofdpijn en ademnood door de giftige rook.

Ook het leger wordt ingezet in de strijd tegen vlammen. Maar milieuorganisaties menen dat het maanden kan duren voordat de situatie zich normaliseert.