Al meer dan 155 doden door overstromingen en hevige regenbuien in Japan jv

10 juli 2018

12u10

Bron: afp 0 Het aantal doden door het noodweer in Japan is verder opgelopen. De hulpdiensten hebben nu al 156 dodelijke slachtoffers geteld. Er zijn ook nog tientallen vermisten. Dat meldt de Japanse regering.

Vooral het westen van Japan is zwaar getroffen. De ongeziene regenval van donderdag tot zondag leidde tot hevige overstromingen, modderstromen en andere grote schade. Veel inwoners kwamen daardoor vast te zitten, ook al waren er niet-dwingende bevelen en adviezen aan miljoenen inwoners om het gebied te verlaten.

Er zijn 75.000 reddingswerkers, politieagenten en militairen aan de slag om de getroffen inwoners ter hulp te snellen. De regen is intussen gestopt en de zon schijnt opnieuw hevig in het Aziatische land. Omdat de temperaturen oplopen tot 35 graden wordt het werk van de hulpdiensten bemoeilijkt. Volgens waarnemers is de kans klein om nog overlevenden van onder het puin vandaan te halen.

Volgens de autoriteiten zijn er nog een tiental vermisten, de media spreken over zeker vijftig vermisten. Zeker 8.400 getroffen mensen zijn ondergebracht in ziekenhuizen en opvangcentra.

De Japanse premier Shinzo Abe begeeft zich morgen ter plaatse. Volgens waarnemers is het de zwaarste ramp door noodweer in Japan in dertig jaar.