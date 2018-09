Al meer dan 150.000 euro ingezameld voor slachtoffers na spoorwegdrama Oss AV

22 september 2018

14u09

Bron: BELGA 3 De inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk in de Nederlandse stad Oss heeft al meer dan 150.000 euro opgebracht. De actie werd gisteren op poten gezet door Nick Nietveld, een vader die zo geraakt was door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot iets te ondernemen.

De man streefde ernaar om 60.000 euro op te halen. Echter, deze namiddag was op de site Doneeractie.nl te zien dat er al meer dan 150.000 euro werd ingezameld.

Het geld is bedoeld om de uitvaart van de overleden kinderen te financieren. Ook bestaat de mogelijkheid om met het geld aanpassingen uit te voeren in of om het huis van het meisje en de begeleidster die nog zwaargewond in het ziekenhuis liggen. Nietveld heeft bij de gemeente Oss een rekening laten openen waarop het geld zal gestort worden. De actie loopt nog tot en met volgende week vrijdag.

Het spoorwegdrama gebeurde donderdag. Een elektrische bolderkar botste op een trein op een overweg in het Nederlandse Oss. Vier kinderen kwamen om, nog een vijfde kind en hun begeleidster raakten zwaargewond.