Al meer dan 150.000 euro ingezameld voor slachtoffers na spoorwegdrama Oss, klokken luiden gezamenlijk ter nagedachtenis AV

22 september 2018

16u42

Bron: BELGA, ANP 3 De inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk in de Nederlandse stad Oss heeft al meer dan 150.000 euro opgebracht. De actie werd gisteren op poten gezet door Nick Nietveld, een vader die zo geraakt was door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot iets te ondernemen.

De man streefde ernaar om 60.000 euro op te halen. Echter, deze namiddag was op de site Doneeractie.nl te zien dat er al meer dan 150.000 euro werd ingezameld.

Het geld is bedoeld om de uitvaart van de overleden kinderen te financieren. Ook bestaat de mogelijkheid om met het geld aanpassingen uit te voeren in of om het huis van het meisje en de begeleidster die nog zwaargewond in het ziekenhuis liggen. Nietveld heeft bij de gemeente Oss een rekening laten openen waarop het geld zal gestort worden. De actie loopt nog tot en met volgende week vrijdag.

Klokken luiden

Ter nagedachtenis van de jonge slachtoffers luidden de klokken van vijf kerken en twee moskees deze namiddag tegelijk. Vice-voorzitter Sidney van den Bergh van de Grote kerk is de initiatiefnemer van het gezamenlijke initiatief. "Het maakt niet uit of je katholiek, protestant of moslim bent of zelfs helemaal niet gelooft. In barre tijden is er voor iedereen een plek in de kerk of de moskee. Voor stilte, verdriet en voor hoop. Daarom hebben we dit samen gedaan."

"Het maakt niet uit of je katholiek, protestant of moslim bent of zelfs helemaal niet gelooft. In barre tijden is er voor iedereen een plek in de kerk of de moskee. Voor stilte, verdriet en voor hoop. Daarom hebben we dit samen gedaan." Initiatiefnemer en vice-voorzitter Sidney van den Bergh van de Grote kerk.

"Mensen komen voor bezinning", vertelde bestuurslid Kenan Kurt van de kleine moskee in Oss. "Het is nodig. Gisteren waren er honderd mensen in de moskee voor het weekgebed. Dat was meer dan normaal. De imam vertelde over de onschuld van kinderen. Een kind is per definitie onschuldig en gaat dus naar de hemel."

Bij de kerken en gebedshuizen hing de vlag zaterdag halfstok als teken van rouw om de vier kinderen die donderdag omkwamen tijdens het treinongeluk met een stint in Oss. Daarbij raakten ook een vijfde kind en een medewerker van kinderopvang Okido zwaargewond.