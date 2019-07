Al meer dan 100 hectare bos in brand in Zuid-Franse departement Aude LH

15 juli 2019

14u55

Bron: Belga, Twitter 3 In de Zuid-Franse gemeenten Fabrezan en Ferrals woedt sinds deze ochtend een bosbrand. 130 hectare bossen en struikgewas zijn al ten prooi gevallen aan het vuur. Er zijn 200 brandweermannen in de weer om het vuur te blussen.

De brand begon rond 9.00 uur in het gehucht Villerouge-la-Crémade in de Corbières, felle wind wakkerde hem aan. Huizen waren niet bedreigd, maar de bewoners van camping la Pineda werden samengebracht aan de ingang van het domein.



Er zijn 200 pompiers aan de slag met 40 voertuigen, zelfs blusvliegtuigen zijn in de weer. Het verkeer op de nabije D611 is onderbroken, omdat vlammen langs het wegdek oprukken.

⚠️ [ Feu en cours à Fabrezan ] ⚠️

👉 Ne vous rendez pas sur place.

👉 Ne gênez pas les secours #SDIS11 pic.twitter.com/uXnQQTDSyj Préfecture de l'Aude(@ Prefet11) link