Al meer dan 100 doden door noodweer in Nepal ADN

25 juli 2019

11u41

Bron: Belga 0 Na de felle regenval van de voorbije twee weken is het aantal doden in Nepal tot 111 gestegen. Minstens 41 mensen worden nog vermist, zo heeft een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag gezegd.

Recentelijk kwamen zeventien mensen om het leven bij aardverschuivingen en overstromingen in het midden van het land. Meer dan 11.000 mensen zijn door het noodweer uit hun woningen verdreven. In het seizoen van de moessonregens in het zuiden van Azië, dat van juni tot september duurt, komen elk jaar honderden mensen om het leven.