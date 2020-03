Al meer dan 1.200 doden: zo hard bezwijkt New York onder het coronavirus Joris Malfroot

31 maart 2020

Een vorkheftruck plaatst de lichamen van de slachtoffers die overleden zijn aan het coronavirus in een gekoelde oplegger. Het gebeurt allemaal aan het Brooklyn Hospital Center in New York. De staat telt momenteel het meeste aantal doden in de Verenigde Staten.

“De gouverneur Andrew Cuomo vraagt aan de andere staten, waar men vreest dat er later nog problemen zullen zijn, om toch eerst te komen helpen in New York”, zegt VTM-correspondente Greet De Keyser. Cuomo zou op zijn beurt later teams vanuit New York naar andere staten sturen om daar te gaan helpen. “De gouverneur probeert een poolsysteem op te zetten waarin verzorgers, geneesheren en materiaal van de ene naar de andere staat kunnen overgebracht worden”, aldus Greet De Keyser. Meer dan 1.200 mensen zijn overleden in de staat, de meerderheid daarvan in de stad New York.