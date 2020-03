Al meer dan 1.000 coronadoden in het Verenigd Koninkrijk, maar Londense metro’s blijven propvol

Stijn Fraeters

30 maart 2020

14u00

Bron: AP

Het Verenigd Koninkrijk wordt hard getroffen door het coronavirus. Er vielen al meer dan 1.000 doden en bijna 20.000 mensen raakten besmet met het longvirus. De getroffen maatregelen zijn vergelijkbaar met die in België: afstand houden, enkel het huis verlaten voor werk en essentiële middelen en één dagelijks bewegingsmoment. De Londense straten zijn leeg, maar onder de grond krioelt het van het volk. In de ‘Tube’ - de Engelse metro - lopen de mensen nog steeds tegen elkaar aan om een plaatsje op het perron of in de ondergrondse trein te bemachtigen. Minister van Zorg Helen Whately maant de mensen aan om zoveel mogelijk van thuis uit te werken en de maatregelen te respecteren. Voor hun eigen gezondheid, maar ook die van anderen.