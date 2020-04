Al meer Amerikanen overleden aan corona, dan dat er gesneuveld zijn in Vietnam HAA

29 april 2020

06u57

Bron: AFP 0 Het aantal Covid-19-patiënten dat de voorbije twee maanden overleden is in de VS, ligt nu al hoger dan het totale aantal Amerikaanse soldaten die in twee decennia Vietnamoorlog zijn gesneuveld. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de gerenommeerde John Hopkins-universiteit.

In totaal zijn nu al 58.365 personen bezweken aan Covid-19 in de Verenigde Staten, het ergst getroffen land ter wereld. Tijdens de Vietnamoorlog (1955-1975) overleden er 58.220 Amerikaanse militairen, volgens de officiële balans van het Nationaal Archief.

Ook al hebben de twee gebeurtenissen niets met elkaar te maken, toch is dit een symbolische drempel, aldus het Franse nieuwsagentschap AFP. Voor de Verenigde Staten is de Vietnamoorlog een van de grote trauma's van de twintigste eeuw.



Naast de meer dan 58.300 doden in de VS, zijn er in totaal ook al meer dan 1.012.000 corona-infecties gedetecteerd.

Lees ook:

Greet De Keyser in de VS. Waar zijn die Amerikaanse vernieuwingsdrang en dat beruchte commerciële instinct van de Amerikaanse ondernemers? (+)

Revalidatie na corona is werk van héél lange adem: “Voor elke week op intensieve volgt een maand revalidatie” (+)