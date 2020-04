Al honderd dokters in Italië gestorven aan coronavirus

09 april 2020

Bron: Belga

In Italië zijn al honderd artsen aan de longziekte Covid-19 gestorven. Het laatste slachtoffer was een 62-jarige vrouw die als huisarts in Mira werkte, in de provincie Venetië, meldde de artsenvereniging Fnomceo.