Al heeft Boris Johnson minder opties, hij hééft opties

Romana Abels

05 september 2019

10u05

Het Lagerhuis wint de eerste slagen in de strijd met premier Boris Johnson. Toch is het geenszins zeker dat een no deal-brexit nu echt is voorkomen. Al heeft Johnson minder opties, hij hééft opties.