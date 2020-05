Al driehonderd aanmeldingen voor omstreden sneltest Corendon ADN

14 mei 2020

14u01

Bron: Belga 1 Zo'n driehonderd mensen hebben zich al aangemeld voor een sneltest op het coronavirus die de Turks-Nederlandse reisorganisatie Corendon aanbiedt. Het gaat om tests die moeten aangeven of je antistoffen tegen het longvirus hebt aangemaakt. Het initiatief kwam Corendon, dat ook actief is in België, op stevige kritiek te staan van de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Corendon wil met de tests, die iedereen tegen betaling van 69 euro kan ondergaan, oefenen voor procedures die klanten moeten ondergaan voor 'coronavrije vakanties' die Corendon deze zomer hoopt aan te bieden. Daarvoor wordt een teststraat ingericht bij het Corendon-hotel in Amsterdam. Zo'n vijfhonderd medewerkers van Corendon zijn al op die manier getest.

“Schijnveiligheid”

Er zit wel een verschil tussen de sneltests die het bedrijf nu aanbiedt en die Corendon later wil uitvoeren. De huidige tests geven slechts aan of mensen het virus ooit hebben gehad, terwijl Corendon voor zijn vakanties wil testen of reizigers op het moment zelf ziek zijn. Testen ze negatief op COVID-19, dan mogen ze mee op vakantie en vrij rondlopen in een resort.



Minister De Jonge noemde het idee om all-inclusive vakanties aan te bieden met vooraf een coronatest onverstandig, omdat ze "schijnveiligheid" bieden.

“Vervelend”

Corendon-topman Steven van der Heijden noemt die uitspraken "heel vervelend". "Het was overduidelijk dat De Jonge twee dingen door elkaar haalde. We zouden nooit mensen op basis van zo'n sneltest op vakantie laten gaan", zegt Van der Heijden

Met de tests waarvoor geïnteresseerden zich sinds woensdag konden aanmelden, hoopt Corendon vooral duidelijkheid te verschaffen bij mensen die twijfelen of ze ooit besmet zijn geweest. "Waar ik ook boos over ben, is dat gesuggereerd wordt dat dit onverantwoord gedrag in de hand zou werken. Als mensen bijvoorbeeld weten dat ze niet besmet zijn geweest, dan worden ze juist voorzichtiger", zegt Van der Heijden.

Toch is er ook op die bewering een en ander af te dingen, stelt een woordvoerder van het Nederlandse Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM). De bewuste sneltest op antistoffen is volgens onderzoek van het RIVM nog te onbetrouwbaar. Daardoor zouden mensen die wel besmet zijn geweest negatief kunnen testen, of juist positief terwijl ze het virus nooit onder de leden hebben gehad.

