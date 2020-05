Al drie Russische dokters uit raam ‘gevallen’ na kritiek op overheidsaanpak coronacrisis TT

05 mei 2020

10u03

Bron: The New York Times 70 Al drie Russische artsen en onderzoekers, die zich eerder kritisch hadden uitgelaten over hoe de overheid de coronacrisis in het land aanpakt, zijn de laatste weken uit een raam gevallen of gesprongen. Twee van hen overleden, de derde is kritiek. De val of sprong is weliswaar de officiële uitleg. Gevreesd wordt dat de artsen mogelijk aangepakt zijn vanwege hun kritiek, meldt The New York Times.

Aleksandr Shulepov, dokter bij de ambulancedienst in de regio Voronezh ten zuiden van Moskou, is het laatste slachtoffer: hij viel zaterdag uit het raam van het ziekenhuis waar hij was opgenomen met Covid-19-verschijnselen. Shulepov, die eerder in een online video samen met een collega had geklaagd over een gebrek aan beschermingsmateriaal, overleefde de val, maar liep een schedelbreuk op en verkeert in kritische toestand.

Volgens de lokale krant Vesti Voronezh had Shulepov ook zijn beklag gemaakt dat hij moest blijven werken nadat hij al positief had getest op het coronavirus. Bovendien kreeg zijn collega de politie over de vloer, die hem waarschuwde dat er strenge straffen staan op het verspreiden van valse informatie. Shulepov nam daarna een nieuwe video op om dat aan te klagen.



Eind april was ook al de hoofdarts van een ziekenhuis in de Siberische regio Krasnoyarsk uit een raam gevallen. Elena Nepomnyashchaya overleed aan haar verwondingen. Eerder had zo eveneens geklaagd over een gebrek aan beschermingsmiddelen. En op 24 april stierf Natalya Lebedeva, hoofd van de ambulancedienst van het Russische trainingscentrum voor kosmonauten, na een gelijkaardige val in uit een ziekenhuisraam terwijl ze behandeld werd voor Covid-19. Volgens de Russische overheid pleegde Lebedeva zelfmoord.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.