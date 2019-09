Al drie Republikeinse uitdagers voor Trump in 2020 KVDS

08 september 2019

18u14

Bron: HuffPost, The Washington Post 0 Buitenland Naast de 20 Democraten die in 2020 een gooi willen doen naar het Amerikaanse presidentschap, zijn er binnen de Republikeinse partij intussen ook al 3 uitdagers voor Donald Trump. Het is wel nog maar de vraag of ze enige kans maken.

Vandaag maakte voormalig Republikeins gouverneur van South Carolina Mark Sanford bekend dat hij kandidaat is om de volgende president van de Verenigde Staten te worden. Hij deed de aankondiging tijdens Fox News Sunday. “Ik denk dat de Republikeinse partij de weg kwijt is”, klonk het.

Overheidstekort

Sanford vertelde dat zijn campagne zich zal focussen op het overheidstekort. “De president noemt zichzelf de koning van de schulden en hij heeft er een heel vertrouwelijke relatie mee, die ons in de verkeerde richting stuurt. De cijfers zijn om van achterover te vallen”, zei hij.





Met zijn kandidatuur voegt Sanford zich bij twee andere Republikeinse uitdagers: voormalig parlementslid Joe Walsh uit Illinois en voormalig gouverneur van Massachusetts Bill Weld.

Het is nog maar de vraag of één van hen echt een kans maakt, want een poll van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup vorige maand toonde aan dat Trump de steun heeft van 88 procent van de Republikeinen. Om nog maar te zwijgen over de enorme oorlogskas van zijn campagne.