Al drie miljoen Venezolanen gevlucht voor de crisis in hun land IVI

08 november 2018

17u06

Bron: Reuters 2 Sinds 2015 zijn al drie miljoen Venezolanen weggevlucht van de economische en politieke crisis in hun land. Dat zeggen de Verenigde Naties (VN).

De voorbije zes maanden is het aantal vluchtelingen uit Venezuela enorm gestegen, zo zegt William Spindler van de VN-Vluchtelingenorganisatie. Reden is de economie die steeds dieper wegzakt en de politieke strubbelingen in het land. Er heerst ook een tekort aan voedsel en medicijnen. De moeilijke situatie leidt vaak tot geweld tussen politie en demonstranten.

3.000 vluchtelingen per dag

De Venezolanen vluchten vooral naar Colombia en Peru. Per dag komen in Colombia zo'n 3.000 vluchtelingen toe. In totaal vangt het Zuid-Amerikaanse land momenteel 1 miljoen Venezolanen op. Hoewel de buurlanden hun grenzen altijd hebben opengesteld voor de vluchtelingen, raken de opvangmogelijkheden van verschillende landen - vooral Colombia - ook op, zo waarschuwt de VN.

De organisatie roept de internationale gemeenschap dan ook op om de buurlanden van Venezuela te helpen met de vluchtelingenstroom en de druk op die landen te verlichten. Verschillende regeringsleiders uit de regio zullen eind november samenkomen in Ecuador om humanitaire hulp te coördineren.

Fake News

De socialistische Nicolas Maduro, die sinds 2013 president is van Venezuela, heeft de voorbije jaren de macht steeds meer naar zich toegetrokken. Hij treedt hard op tegen politieke tegenstanders. Maduro noemt de cijfers over de vluchtelingenstroom “fake news” en “een middel om buitenlandse inmenging in Venezolaanse zaken te rechtvaardigen”.