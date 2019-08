Al drie kinderen in buurt Notre-Dame met te hoog loodniveau in bloed PVZ

28 augustus 2019

17u22

Bron: 7sur7, AD.nl 0 Al drie kinderen die naar school gaan in de buurt van de Notre-Dame, hebben een te hoog loodgehalte in het bloed. Dat meldden de Franse gezondheidsautoriteiten vandaag aan AFP. Hun loodconcentraties liggen net boven de toegestane drempel. Een te hoog niveau kan leiden tot loodvergiftiging.

Bij de brand in de beroemde gotische kathedraal Notre-Dame op 15 april in Parijs, kwamen er hoge loodconcentraties vrij door het gesmolten metaal in de constructie. Er werden al enkele grote schoonmaakacties gehouden, maar toch zouden er al drie kinderen te hoge concentraties in het bloed hebben.

Bij één van die kinderen werd een loodconcentratie van 52 microgram (µg) lood per liter bloed aangetroffen. Dat is net boven de maximumdrempel voor loodvergiftiging van 50 microgram/liter, aldus Aurélien Rousseau, directeur-generaal van het Regionaal Gezondheidsagentschap van Île-de-France. Hoewel men oorspronkelijk dacht dat het kind de besmetting thuis op liep, zegt men nu dat het op school gebeurde.

Reiniging scholen

Alle scholen in de buurt ondergingen intussen al een grondige reiniging. Op de school van één van de getroffen leerlingen werden onder meer de speeltuigen weggehaald. Die toestellen hadden een loodconcentratie van meer dan 7.000 µg/m².

De Franse gezondheidsautoriteiten hebben na de laatste reinigingsactie ook alle scholen in de omgeving opnieuw gecontroleerd. Volgens hen liggen alle loodwaarden opnieuw onder de toegestane drempels. “Als er scholen zouden zijn waar we niet onder de drempels konden komen, zouden we ze niet heropenen”, verzekerde Aurélien Rousseau van het ministerie van Volksgezondheid.

Loodvergiftiging

Het inademen van grote hoeveelheden loodstofdeeltjes kan leiden tot een loodvergiftiging. Die kan effect hebben op de voortplanting en het immuunsysteem van mensen, maar kan ook het groeiproces van baby’s en kinderen aantasten.